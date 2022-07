Polícia identifica dupla que assaltou clínica odontológica e descobre que os dois já estão presos em Manaus

Redação AM POST

Foram cumpridos mandados de prisão contra Lucas da Silva Lima, 30, e Stephany Melo de Oliveira, 22, nesta sexta-feira (15/07) por roubo praticado contra uma clínica odontológica, no dia 5 de maio deste ano, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram logo após o crime, a fim de identificar e prender os infratores. Entretanto, no dia 20 de maio, os indivíduos foram presos, em flagrante, por outro roubo, desta vez praticado contra um salão de beleza, situado no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul da cidade.

“Na quinta-feira (14/07), foi expedida uma ordem judicial pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 1ª Vara Criminal, acerca do roubo contra a clínica odontológica. Seguimos até a unidade prisional, onde já estavam presos, e cumprimos o mandado. Agora, eles responderão por ambos os crimes”, disse o delegado.