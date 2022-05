Polícia incinera mais de 400 quilos de drogas apreendidas em abril deste ano no interior do AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou, na manhã de sábado (30/04), por volta das 11h, incineração de 369 tabletes de entorpecentes tipo maconha, cocaína e pasta base. Ao todo, 411 quilos de drogas foram incinerados.

De acordo com o delegado Caio Sabino, titular da unidade policial, a ação ocorreu em cumprimento à decisão judicial do juiz Igor Caminha Jorge, da Comarca de Alvarães, e contou com a presença de membros do Ministério Público (MP) e da Vigilância Sanitária do município.

“Os entorpecentes foram apreendidos por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no dia 28 de abril deste ano, por volta das 15h, em Alvarães. O material estava em um bote de alumínio, submerso na orla daquele município. Para facilitar o processo de incineração, as drogas foram recebidas pela DIP de Tefé”, informou o delegado.

Sabino disse, ainda, que as investigações para averiguar quem são os responsáveis pelas drogas apreendidas seguirão em andamento pela 57ª DIP de Alvarães.

O material apreendido pelos policiais gerou um prejuízo de R$ 13 milhões ao crime.