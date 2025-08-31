Polícia intercepta trio e apreende drogas em área de denúncias no Manôa em Manaus

Notícias Policiais – Na noite de sábado (30), uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus. A ocorrência foi registrada nas proximidades do bairro Manôa, zona norte da capital, em um ponto já conhecido por denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Segundo informações da equipe, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram uma movimentação considerada suspeita embaixo do viaduto da região. Ao se aproximarem, perceberam que havia uma aglomeração e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais confirmaram que um dos homens possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Já com os outros dois, foi encontrada uma pequena case de óculos contendo aproximadamente 20 trouxinhas de uma substância análoga ao oxi, droga derivada da pasta base de cocaína e considerada altamente nociva.

O material apreendido foi apresentado como prova da ocorrência, reforçando a suspeita de que o local funcionava como ponto de venda.

Os três detidos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passaram pelos procedimentos legais e ficaram à disposição da Justiça. A ROMU destacou que a ação faz parte das operações de combate ao tráfico em áreas críticas de Manaus, visando reduzir a criminalidade e dar maior segurança aos moradores da região norte.