Polícia investiga criminosos que usam perfis falsos para difamar autoridades do AM

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nesta terça-feira (20), sendo dois alvos em Manaus, e outro em Fortaleza, durante a deflagração da Operação Fake Over que apura identidades falsas e perfis falsos utilizados por criminosos para difamar figuras públicas do Estado.

De acordo com o delegado Mário Paulo Teles, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a operação contou com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A primeira fase ocorreu em junho de 2022, no estado de Goiás, e teve três mandados de busca cumpridos.

“A terceira fase da Operação Fake Over é a continuação das investigações anteriores, e que visam apurar a autoria das pessoas que realizavam, por meio de contas falsas, a publicação de conteúdos injuriosos, caluniosos e notícias falsas contra pessoas públicas no Estado do Amazonas”, disse o delegado.

Durante a ação foram apreendidos computadores e pen drives, os quais passarão por análise técnica judicialmente autorizada, para apurar os crimes de injúria e calúnia praticados por meio das redes sociais.

