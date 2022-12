Polícia investiga morte de bebê após adolescente esperar três dias por parto em maternidade de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga a morte de um bebê no útero da mãe, uma adolescente de 15 anos, após uma espera de três dias por um parto na Maternidade Ana Braga, em Manaus. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), os médicos teriam se recusado a realizar uma cesárea na grávida.

Pelas informações registradas no BO, a adolescente, que estava grávida de 36 semanas, deu entrada na maternidade no dia 15 de dezembro, com um quadro de perda de líquidos e sangramento. A grávida possuía um laudo médico, emitido por sua ginecologista e obstetra, recomendando um parto cesárea.

Durante três dias, foram administrados medicamentos para dor, mas os médicos teriam se recusado a fazer o parto, segundo o BO registrado pela mãe da adolescente.

No terceiro dia de internação, o estado de saúde da gestante piorou e foi diagnosticada a morte do feto ainda no ventre da mãe.

Com informação do G1