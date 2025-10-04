A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia investiga queda de mulher trans de varanda após encontro em Manaus

Segundo informações preliminares, Soraya participava de um encontro em seu apartamento.

Por Jonas Souza

04/10/2025 às 19:32 - Atualizado em 04/10/2025 às 19:33

Notícias de Polícia – Um acidente grave mobilizou equipes de emergência na noite desta sexta-feira (3) no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Soraya Kendall, mulher trans, caiu da varanda do próprio apartamento localizado no beco Eduardo Ribeiro e foi socorrida pelo Samu, sendo encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da capital.

Segundo informações preliminares, Soraya participava de um encontro em seu apartamento, que envolveu consumo de bebidas alcoólicas, pouco antes do incidente. No entanto, as circunstâncias exatas que levaram à queda ainda estão sob investigação.

Soraya Kendall foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas seu estado de saúde é considerado grave. A polícia investiga o casos para apurar se a queda foi acidental, causada por desequilíbrio devido à ingestão de álcool, ou se há outras circunstâncias envolvidas.

