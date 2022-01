Polícia investiga se morte de jovem foi motivada por briga sobre preço de carne

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O assassinato da jovem Rosângela Marcoski, de 26 anos, em Videira, Santa Catarina, pode ter sido causado por uma discussão trivial: uma discussão pelo preço da carne. Durante uma confraternização de ano-novo na noite de 31 de dezembro de 2021, ela foi golpeada nas costas, possivelmente com um espeto de churrasco — ou uma faca — pelo próprio cunhado. Rosângela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde então, o crime está sendo investigado pela Polícia Civil do estado, mas os agentes estão com dificuldade para explicar a motivação. Isso porque, segundo o delegado Ismael Gustavo Jacobus Marmitt, responsável pelo caso, as mais de 20 testemunhas presentes no momento estavam embriagadas, incluindo o autor dos golpes.

“As testemunhas sequer conseguiram explicar o que motivou, mas mencionaram que poderiam ter se iniciado por causa do preço da carne. A embriaguez alcoólica era evidente, especialmente do autor, que eu nem consegui interrogá-lo após a prisão em flagrante. Ele estava num estado de embriaguez elevadíssima. Dias depois, ele foi interrogado no presídio, disse que não lembrava dos fatos e preferiu ficar em silêncio”, explicou em entrevista ao jornal O Globo.

O autor do crime é um homem de 21 anos que não teve a identidade revelada. Natural do Paraná, ele está preso preventivamente em Videira. A polícia aguarda a divulgação do laudo pericial para ter mais detalhes do que aconteceu e ainda não descarta que o assassinato seja classificado como feminicídio. No fim da investigação, o homem pode ser indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e fútil, por recurso que dificultou a defesa da vítima.

*Com informações do Correio Braziliense