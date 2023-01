Polícia investiga se mulher morta à facadas por serial killer foi estuprada, em Manaus

Redação AM POST

Leonor Maria Nascimento da Silva, de 57 anos, que lutava contra um câncer e foi morta com 73 facadas, pode também ter sido estuprada pelo serial killer, Natan de Melo Furtado, de 33 anos, em Manaus, no dia 22 de junho de 2022. A possibilidade está sendo investigada pela polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as autoridades, uma calcinha da vítima foi encontrada junto com outros objetos roubados pelo criminoso, que foi preso nessa segunda-feira (23/01) em Iranduba, na Fazenda da Esperança, apontado como autor de três feminicídio.

“Os investigadores conseguem encontrar também, no terreno bem próximo à residência, roupas ensanguentadas, que foi

a roupa que ele usou no dia do crime. Então ele matou essa senhora na própria casa dela, tomou um banho e jogou as roupas nessa sacola. Também (achamos) peça íntima dessa vítima, então estamos aguardando a perícia para saber se houve um abuso sexual”, disse a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

“A motivação é ódio e misoginia, ódio às mulheres. Não tem motivação, não tem outra explicação porque essa mulher era de 57 anos, em tratamento contra um câncer, vulnerável. Ele podia levar o que quisesse da casa dela sem precisar desferir 73 golpes de arma branca contra ela”, enfatizou a delegada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Natan era apenas inquilino a vítima.