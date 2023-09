Polícia irá reconstituir acidente envolvendo BMW no Centro de Manaus que deixou jovem morta

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizará no próximo dia 5 de outubro a reconstituição do acidente que vitimou a jovem Fernanda Rodrigues Pinheiro, de apenas 18 anos. O acidente aconteceu no dia 14 de abril deste ano, no Centro de Manaus e envolveu uma BMW e um carro modelo Ford Ka, pertencente a um motorista de aplicativo.

A reconstrução simulada será no ponto exato do acidente, no cruzamento entre a rua Ramos Ferreira com a Getúlio Vargas. No dia do acidente, a jovem de 18 anos solicitou por uma corrida por aplicativo para ir até a casa de uma familiar. O veículo era conduzido pelo motorista Edney Franklin Silva do Amaral, de 33 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações do caso apontam que o tenente do exército Yan Danrlei Ferreira Rozendo, de 28 anos, que conduzia a BMW avançou o semáforo vermelho e atingiu a lateral traseira direita do Ford Ka.

Com o impacto da colisão, Edney e Fernanda foram arremessados para fora do veículo. A jovem morreu na hora e Edney ficou na UTI do hospital.

No decorrer do Inquérito Policial, a participação, na reprodução simulada é considerada de suma importância para esclarecer eventuais dúvidas e pontuar se o acidente poderia ou não ser evitado. Testemunhas do acidente devem participar da ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil solicitou ao IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) a cessão de um agente de trânsito para o local. “É imprescindível a presença dos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para realização da reprodução simulada dos fatos”, diz trecho de ofício.

Yan pagou fiança de R$ 7 mil para responder em liberdade pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST