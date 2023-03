Polícia Militar apreende caixas com pedra semipreciosa no porto de Manaus

Redação AM POST

Na manhã desta quinta-feira, 30, a Polícia Militar, através da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apreendeu caixas com pedra semipreciosa após receber uma denúncia da chegada de um barco, no porto do São Raimundo em Manaus, que traria uma certa quantidade do mineral.

Os policiais foram ao local e ao chegar realizaram uma revista com o apoio da Companhia Independente com Cães (Cipcães), onde foi descoberto o envio de aproximadamente 11 caixas de isopor contendo no interior pedras “vivianita”.

Denúncias

Os militares orientam à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.