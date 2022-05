Polícia Militar apreende madeira em depósito irregular em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), realizou a apreensão de uma carga de madeira em um depósito irregular. A ação de fiscalização ocorreu na manhã de quinta-feira (17/05), no bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Por volta das 08h30, a viatura Ambiental 1991 encontrou um depósito de madeira serrada e durante a fiscalização os policiais militares fizeram contato com o proprietário do imóvel, de 52 anos, no qual confirmou o depósito, a venda e o corte através de serra de bancada.

Os policiais indagaram acerca da licença legal de funcionamento, porém o homem informou não ter o documento. Ele permitiu a entrada da equipe para inspeção, na qual foram contabilizados aproximadamente 45 metros cúbicos de madeira serrada dos tipos ripões, caibros, pernamancas, tábuas de azimbre, ripetas e vigotas, estocadas no depósito.

O proprietário foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) para os procedimentos legais.

A Polícia Militar orienta, por meio de suas unidades de policiamento ambiental, que expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem licença legal válida para todo tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades legais.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.