Polícia Militar conta com Batalhão especializado em ações de fiscalização no trânsito no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As operações de fiscalização em áreas urbanas e nas rodovias, retirada de veículos sem condições de tráfego das ruas e remoção de condutores sob efeitos de álcool são áreas de atuação do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Continua depois da Publicidade

O Batalhão conta com uma companhia especializada em escoltas de autoridades, materiais bélicos e cargas, com batedores militares que buscam, durante as operações, fazer o trânsito fluir e liberar passagens para o traslado de pessoas e materiais.

Realizar fiscalizações em blitz com o objeto de revistar veículos e motoristas suspeitos, em busca de armas e entorpecentes, também são atribuições desempenhadas por policiais do BPTran.

Além disso, os militares do Batalhão de Trânsito podem ser acionados para apoiar ações de segurança com outras forças policiais do estado, como Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), o Comando de Policiamento Especializado (CPE) e o Comando de Policiamento de Área (CPA).

Continua depois da Publicidade

O BPTran atua, ainda, em ações conjuntas com outros órgãos, entre os quais o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o objetivo de auxiliar no controle de manifestações e reintegrações, por exemplo.

Comandante do BPTran, o tenente-coronel Marcos Vinícius da Encarnação narra sobre a importância e o trabalho promovido pelo Batalhão especializado da Polícia Militar.

Continua depois da Publicidade

“O policiamento de trânsito criado, primordialmente, para a preservação da vida humana, com medidas operacionais, educativas e ações preventivas que garantam a mobilidade urbana, a segurança e a fluidez no trânsito da cidade de Manaus e na região metropolitana”, descreve o tenente-coronel.

Ao todo, 125 policiais são especializados nestas ações no Amazonas. Para servir no BPTran, o policial militar deve ter formação em cursos específicos, exigido pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). O policial deve preencher o requisito de possuir curso de batedor, que são os profissionais que abrem caminho durante trajetos no movimentado trânsito das grandes cidades.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa