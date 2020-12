Polícia Militar intensifica policiamento na capital por meio da ação Águia

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) intensificou o policiamento, neste final de semana, por meio da ação Águia, que consiste em ações com barreiras itinerantes, incursões em áreas com acentuadas ocorrências, patrulhamento e fiscalização a veículos nos principais corredores das zonas norte e oeste.

Continua depois da Publicidade

Neste sábado (19/12), o coordenador-geral de Policiamento Ostensivo (CGPO), major PM Góes, esteve na montagem da operação para passar as instruções de policiamento para a tropa.

A ação Águia é realizada todo final de semana, desencadeada no pátio do Comando de Policiamento de Área (CPA) Oeste, no bairro Compensa, e conta com a participação das equipes da Força Tática, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia de Operações Especiais (COE), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), Choque, Cavalaria e Batalhão de Trânsito (BPTran).

* Com informações da assessoria de imprensa