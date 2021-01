Polícia Militar localiza depósito clandestino com mercadoria roubada em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática localizaram, nesta sexta-feira (08/01), um depósito clandestino com mercadoria roubada, na rua Buriti, no bairro Zumbi 1, Distrito Industrial.

De acordo com relato policial, a equipe da Força Tática estava realizando patrulhamento quando recebeu a denúncia de que, no galpão abandonado de uma antiga empresa no Distrito 1, havia infratores em atitude suspeita. Mediante à denúncia, a guarnição se deslocou até o lugar informado e constataram o fato.

A equipe encontrou no galpão uma grande quantidade de mercadorias abandonadas, que, posteriormente, foi verificado que havia sido roubada de um caminhão baú de uma transportadora, em frente a um supermercado, no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus, por volta das 8h30.

A polícia informou, ainda, que encontraram 219 fardos de leite composto, 135 fardos de leite integral, 109 caixas de produtos variados e que o valor da mercadoria é de, aproximadamente, R$ 350 mil.

Diante dos fatos, os produtos apreendidos foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis.