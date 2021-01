Polícia Militar prende 17 suspeitos de crimes e retira de circulação nove armas de fogo

Redação AM POST

Em Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 17 suspeitos de envolvimento em crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, feminicídio, entre outros. Os militares ainda localizaram seis veículos com restrição de roubo e furto.

Com os suspeitos foram apreendidas nove armas de fogo, 26 munições, 355 porções de entorpecentes, um quilo de droga e R$ 114 em espécie. As prisões foram registradas em 13 bairros da capital amazonense.

Na madrugada de hoje (04/01), policiais da Força Tática prenderam um homem de 20 anos na rua Bertino Miranda, bairro Colônia Oliveira Machado, zona norte. Após abordagem, a guarnição encontrou uma arma de fogo calibre 38, duas munições intactas, 116 porções de cocaína, 34 porções de skunk e uma balança de precisão.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um jovem de 18 anos, no sábado (02/01), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Valparaíso, zona leste. Com ele, um revólver, três munições intactas, 46 papelotes de drogas, 36 porções de entorpecentes, 18 trouxinhas de maconha e 72 pinos de cocaína foram apreendidos.

Foragido da Justiça – Daniel Fonseca Ribeiro, de 21 anos, foi preso por policiais da Rocam na rua Costa Rica, bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, Daniel era foragido da Justiça pelo crime de homicídio.