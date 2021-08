Polícia Militar recupera 12 veículos roubados em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Militar recuperou, no último final de semana, 12 veículos com restrição de roubo e furto, em ações distintas das 3ª, 9ª, 11ª, 14ª e 28ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), nas zonas sul e leste da capital amazonense.

Por volta das 15h do domingo (1º/08), as equipes das viaturas 6152 e 6156, pertencentes à 11ª Cicom, foram acionadas por um homem de idade não informada, informando sobre possível receptação e tentativa de venda da sua motocicleta modelo Honda CG 150 Titan Mix EX, de cor preta e placa NOQ-3546 por um site de compra e vendas, na internet. O homem informou aos policiais que havia combinado o local de encontro com o suspeito na rotatória do Coroado, na zona leste de Manaus.

Chegando ao local, os policiais avistaram o homem e apreenderam a motocicleta, que teve os dados consultados e confirmada a restrição de roubo. O infrator, um homem de 29 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido com a moto para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), onde permaneceu à disposição da justiça.

Ainda no domingo, a guarnição da viatura 6410 recuperou um veículo modelo Fiat/Argo Drive 1.0, de cor vermelha e placas PHZ2G53, após abordagem na rua Padre Mário, na comunidade 11 de Maio, bairro Colônia Antônio Aleixo. O condutor ainda fugiu na tentativa de abordagem, mas foi alcançado e detido pelos militares.

Em consulta, os policiais verificaram que a placa não coincidia com as informações do carro, constatando, pela numeração do motor, que a placa verdadeira era PHZ0I37, que possuía restrição de roubo. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição.

Os demais veículos localizados foram conduzidos para a delegacia especializada ou para as centrais de flagrante das áreas para os procedimentos legais previstos em lei.

Veículos localizados: 12

Carros: 5

• Ford/Ka SE 1.0 HA C, cor vermelha – PHT4E07

• GM/Corsa GL, cor azul – JWW-0780

• Peugeot/207 Passion XR, cor prata – OAC-4129

• Fiat/Argo Drive 1.0, cor vermelha – PHZ0I37

• Fiat/Argo Drive 1.0, cor preta – QZD1A17 Motos: 7

• Honda/CG 150 Sport, cor preta – JXA-7202

• Honda/CG 150 Titan KS, cor vermelha – JXV-3476

• Honda/CG 160 Start, cor vermelha – PHN-0558

• Honda/CH 160 Start, cor vermelha – PHK2I96

• Honda/NXR150 Bros ES, cor preta – JXI-0654

• Honda/CG150 Titan MIX EX, cor preta – NOQ-3546

• Honda/CG 160 Fan, cor Preta – PHD7B41

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.