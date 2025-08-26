Polícia Militar reforça fiscalização nas rodovias AM-070 e AM-010 neste fim de semana

Notícias Policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), realizará neste fim de semana a Operação Estradas Seguradas, voltada para as rodovias AM-070 e AM-010. A iniciativa tem como objetivo reforçar a fiscalização e orientar os condutores em razão do aumento do tráfego ocasionado por grandes eventos culturais no interior: o Festival das Cirandas de Manacapuru e a Festa da Laranja em Rio Preto da Eva, que devem atrair milhares de visitantes.

Segundo o comandante do BPTran, tenente-coronel PM Alexandre Matos, a operação terá caráter preventivo e repressivo, combinando ações educativas com a aplicação de medidas legais contra infrações que coloquem a segurança viária em risco.

“Você, condutor, que vai pegar a estrada neste fim de semana, não esqueça das regras de circulação, do respeito ao limite de velocidade e da proibição da embriaguez ao volante. Nosso objetivo é reduzir acidentes e salvar vidas”, destacou o oficial.

O reforço policial também visa inibir comportamentos imprudentes e garantir que motoristas e passageiros possam viajar com tranquilidade. Equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos, realizando a checagem de documentos obrigatórios de veículos e condutores, especialmente nos horários de maior fluxo.

A PMAM orienta ainda que a população denuncie imediatamente qualquer ação criminosa pelo Disque 190, lembrando que todas as informações repassadas são mantidas em sigilo.

Com a intensificação da fiscalização, a corporação espera oferecer mais segurança a quem transita pelas rodovias e garantir que os eventos culturais sejam marcados apenas pela diversão.