Polícia pede ajuda da população para localizar homem que atacou enteado de 5 anos em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulgou a imagem de Thiago Braga Castilho, de 34 anos, procurado por lesão corporal grave contra seu enteado de cinco anos. O crime ocorreu na quinta-feira (28) e deixou a criança internada em estado crítico.

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, a vítima sofreu agressões severas que resultaram em perfuração intestinal, exigindo cirurgia de emergência. “A criança está em estado grave e permanece sob cuidados médicos. O caso é extremamente preocupante”, afirmou.

A delegada explicou que a mãe só percebeu a gravidade do espancamento na noite da quinta-feira, mas só procurou atendimento médico entre domingo (31) e segunda-feira (1º). Inicialmente, a criança foi levada a uma policlínica na zona norte de Manaus, onde o médico orientou a transferência para um hospital da zona leste. No entanto, a mãe retornou para casa e só buscou atendimento no dia seguinte, quando a criança já não suportava mais a dor.

Diante da gravidade, a PC-AM solicitou imediatamente à Justiça o mandado de prisão de Thiago Braga Castilho, que permanece foragido. Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três residências de familiares, mas não localizou o suspeito.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do autor seja repassada pelo disque-denúncia da Depca, pelo número (92) 99962-2441, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada em sigilo”, garantiu a delegada Juliana Tuma.