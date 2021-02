Envolvido em tentativa de homicídio é procurado pela polícia no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anamã (a 165 quilômetros da capital), solicita a colaboração da população para localizar Welverson da Silva Marques, de 19 anos, conhecido como “Tapuru”, procurado pelo crime de tentativa de homicídio, que teve como vítima um homem de 42 anos.

O crime ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano, naquele município. Segundo o investigador de polícia, Jaime Brito, gestor da unidade policial, o indivíduo juntamente com outros dois comparsas, tentaram roubar a vítima na rua José Delphin de Oliveira, bairro Centro, mas não conseguiram. Porém, momentos depois retornaram ao local e desferiram várias facadas na vítima, que foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar do município.

“Iniciamos as diligências e prendemos os dois comparsas dele, em flagrante, no mesmo dia do delito. Porém Welverson conseguiu fugir. Obtivemos informações que ele furtou uma canoa e fugiu pelo rio”, informou o gestor.

Disque-denúncia – Quem tiver informações sobre a localização do infrator, deve entrar em contato de forma anônima pelo número (97) 99176-4084, disque-denúncia da 81ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informação da Assessoria de Imprensa