Polícia pede ajuda para localizar trio suspeito de assaltar ônibus zona norte de Manaus

Notícias Policiais – A imagem de Francisco Batista de Oliveira, conhecido como “Chiquinho”, voltou a ser divulgada para auxiliar nas investigações sobre o roubo a um ônibus da linha 359, registrado em 14 de setembro, nas proximidades do Terminal 3, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Além dele, outros dois indivíduos também são apontados como suspeitos de participação no crime. A apuração é conduzida pelo Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc).

De acordo com o coordenador do Nurrc, delegado Charles Araújo, no momento do assalto “Chiquinho” teria embarcado no coletivo acompanhado de comparsas, todos armados com facas. O grupo passou a ameaçar e coagir os passageiros para que entregassem seus pertences, executando a ação de forma rápida e intimidatória.

A corporação reforça o pedido de colaboração popular para localizar Francisco Batista de Oliveira e os demais envolvidos. Informações que contribuam para a identificação e a captura podem ser encaminhadas de forma anônima. O objetivo é reunir elementos que permitam a responsabilização dos suspeitos e a recuperação de bens subtraídos.

As denúncias podem ser repassadas aos contatos do Nurrc, pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543. Também estão disponíveis o 197 e o (92) 3667-7575 da Polícia Civil, além do 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo é garantido, e qualquer detalhe pode ser decisivo para o avanço das investigações.