Polícia prende 16 pessoas e recupera seis veículos roubados nas últimas 24 horas em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 16 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados entre a manhã da quarta-feira (13/10) e as primeiras horas desta quinta-feira (14/10). As zonas leste, norte e sul da capital registraram a maioria das ocorrências.

Crimes como tráfico de drogas, receptação de veículos e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões. Ao todo, foram apreendidas 171 porções de entorpecentes, três armas de fogo, 38 munições, uma balança de precisão e R$ 74 em espécie. A PMAM também apreendeu seis motocicletas com restrição de roubo e furto durante as ações.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatro homens por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo e apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime, na manhã de quarta-feira (13/10), no bairro Jorge Teixeira 4, zona leste de Manaus.

A prisão aconteceu enquanto os policiais realizavam patrulhamento de rotina na rua Bom Jesus, quando receberam denúncia relatando que suspeitos haviam supostamente cometido um homicídio no mesmo bairro. As equipes foram ao local, porém alguns efetuaram disparos de arma de fogo, em direção aos militares, sendo necessário revidar. Dois homens foram alvejados e, em seguida, levados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, porém um deles veio a óbito na unidade.

Na ação foram apreendidas uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, além de 38 munições. O adolescente atingido na ação segue em custódia da unidade hospitalar, e os quatro envolvidos foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Centro, zona sul de Manaus, policiais militares da 24ª Cicom prenderam dois homens, de 25 e 23 anos, por tráfico de entorpecentes, na manhã desta quarta-feira (13/10).

Em patrulhamento na rua Quintino Bocaiuva, os policiais identificaram a dupla em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrado um pacote contendo 12 porções de oxi. Os dois foram encaminhados para o 1º DIP.

No bairro Alvorada, zona centro-oeste, policiais militares da 17ª Cicom prenderam um homem de 42 anos pelo crime de receptação de veículo na manhã de quarta-feira (13/10). A motocicleta Honda modelo Titan ES 150, de cor azul, placa NAT 7545 estava sendo utilizada em assaltos na zona sul da cidade.

A prisão ocorreu durante a manhã, enquanto a guarnição realizava patrulhamento pela avenida Desembargador João Machado. Após avistarem o homem em atitude suspeita na motocicleta, os policiais realizaram a abordagem e constataram se tratar de veículo com restrição de furto. A motocicleta e o condutor foram conduzidos ao 19° DIP.