Polícia prende casal suspeito de sequestrar e matar adolescente

O casal Bruno Borges de Souza Pereira, de 26 anos, e Gabriella Rodrigues Bispo, de 24, foi preso nesta segunda-feira (20), no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, suspeito de sequestrar e matar a adolescente Larissa Estefane da Silva, de 17 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), em novembro de 2022.

De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios de Contagem, Larissa estava com amigos numa boate quando foi vista pelos suspeitos e rendida. A adolescente foi colocada num carro e teria sido espancada, inclusive com pedras, e morta. O corpo foi deixado na Lagoa Várzea das Flores, em Betim, também na Região Metropolitana.

As investigações indicam que Larissa teve um relacionamento com um terceiro acusado que está foragido e uma desavença comercial com Bruno. Os dois suspeitos administrariam uma boate de prostituição. Eles, porém, se tornaram rivais e teriam se encontrado por coincidência no dia do assassinato. A suspeita é de que o crime tenha sido passional.

Bruno e Gabriela foram levados para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e serão encaminhados para o sistema prisional.