Polícia prende cinco pessoas e apreende drogas, arma e dinheiro em operações no AM

Notícias policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou, na quinta-feira (7), uma série de prisões relacionadas ao tráfico de drogas nos municípios de Carauari, Boca do Acre e na zona norte de Manaus. Ao todo, cinco pessoas foram detidas, e foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo, munições e mais de R$ 1,5 mil em espécie.

Em Boca do Acre, dois homens, de 50 e 56 anos, foram presos após denúncia anônima indicar movimentação suspeita em uma residência. Durante revista, foram encontrados três porções de maconha, pasta-base de cocaína, oxi, balança de precisão e R$ 540. Eles foram levados à 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Já em Carauari, um homem de 19 anos e uma mulher foram detidos após denúncia de cárcere privado. A vítima, além de relatar violência doméstica, confessou envolvimento com o tráfico junto ao companheiro. A polícia apreendeu quatro porções e cinco trouxinhas de oxi, uma arma artesanal, munições, facas, balança, dinheiro e materiais para venda. O casal foi encaminhado à 65ª DIP.

Na zona norte de Manaus, um homem foi preso com 58 trouxinhas de oxi, 18 de maconha, 13 pinos e 10 trouxinhas de cocaína, duas porções de droga, balança e R$ 49,50. Ele tentou fugir, mas foi capturado e levado ao 6º DIP.

A PMAM reforça o pedido para que a população denuncie qualquer atividade suspeita pelo telefone 190, garantindo sigilo absoluto.