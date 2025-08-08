A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Polícia prende cinco pessoas e apreende drogas, arma e dinheiro em operações no AM

Ações ocorreram em Carauari, Boca do Acre e Manaus; vítima de cárcere privado também foi detida por tráfico.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 19:15

Foto: Reprodução

Notícias policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou, na quinta-feira (7), uma série de prisões relacionadas ao tráfico de drogas nos municípios de Carauari, Boca do Acre e na zona norte de Manaus. Ao todo, cinco pessoas foram detidas, e foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo, munições e mais de R$ 1,5 mil em espécie.

PUBLICIDADE

Em Boca do Acre, dois homens, de 50 e 56 anos, foram presos após denúncia anônima indicar movimentação suspeita em uma residência. Durante revista, foram encontrados três porções de maconha, pasta-base de cocaína, oxi, balança de precisão e R$ 540. Eles foram levados à 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Leia mais: Homem é preso com 65 kg de maconha skunk avaliada em mais de R$ 1 milhão em Manaus

PUBLICIDADE

Já em Carauari, um homem de 19 anos e uma mulher foram detidos após denúncia de cárcere privado. A vítima, além de relatar violência doméstica, confessou envolvimento com o tráfico junto ao companheiro. A polícia apreendeu quatro porções e cinco trouxinhas de oxi, uma arma artesanal, munições, facas, balança, dinheiro e materiais para venda. O casal foi encaminhado à 65ª DIP.

Na zona norte de Manaus, um homem foi preso com 58 trouxinhas de oxi, 18 de maconha, 13 pinos e 10 trouxinhas de cocaína, duas porções de droga, balança e R$ 49,50. Ele tentou fugir, mas foi capturado e levado ao 6º DIP.

A PMAM reforça o pedido para que a população denuncie qualquer atividade suspeita pelo telefone 190, garantindo sigilo absoluto.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

Hugo Motta decide indicar afastamento de 5 deputados após obstrução na Câmara; veja quem são

Mesa Diretora decidiu encaminhar as denúncias contra os parlamentares que ocuparam o plenário nesta semana.

há 40 minutos

Brasil

STF aprova orçamento de R$ 1 bi para 2026 com mais gasto em segurança

A previsão foi aprovada durante sessão administrativa e será enviada ao Ministério do Planejamento.

há 60 minutos

Brasil

TST vai gastar R$ 1,5 milhão em sala VIP exclusiva para ministros no Aeroporto de Brasília

Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial.

há 1 hora

Polícia

Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Investigação do Denarc flagrou suspeito enquanto enviava parte da droga para fora do Amazonas.

há 1 hora

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro é notificado por irregularidades graves no porto de Coari

A iniciativa decorre das graves irregularidades e do risco iminente de acidentes constatados no local.

há 1 hora