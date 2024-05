Polícia prende dona de loja que fazia empréstimos milionários usando dados de clientes

Na manhã dessa segunda-feira (13), a empresária Cicera Marciana Cruz da Silva, uma das proprietárias da loja de artigos de luxo Maison Móveis e Decoração, que estava foragida desde setembro de 2023, foi presa em Juazeiro do Norte, no Ceará. A ação ocorreu devido a suspeitas de envolvimento em um esquema de golpes milionários, no qual dados de clientes e até mesmo de funcionários eram utilizados de maneira fraudulenta. Junto com Cicera, outros dois sócios da empresa estão sob investigação.

Segundo informações do delegado regional de Juazeiro do Norte, Júlio Agrelli, a polícia conseguiu identificar cinco vítimas lesadas em mais de R$ 1 milhão pelo esquema. Os golpes foram revelados após as vítimas registrarem boletins de ocorrência denunciando empréstimos realizados sem o consentimento delas, após preencherem cadastros na loja.

A empresária Cicera Marciana, conhecida como Anna Cruz, estava foragida desde o ano passado, quando o esquema criminoso veio à tona. Na época, a investigação inicial resultou na prisão de Laynnara Pereira Gonçalves Veloso, vendedora da loja, que exercia um papel crucial no esquema. Laynnara, que possuía uma significativa influência nas redes sociais, foi apontada como uma das principais responsáveis por abordar as vítimas, convencendo-as a preencher cadastros com a promessa de ofertas e promoções exclusivas para clientes.

De acordo com as autoridades, Laynnara e outras funcionárias da loja persuadiam as pessoas a fornecerem seus dados pessoais, alegando benefícios futuros. Posteriormente, os sócios da Maison Designer utilizavam esses dados para realizar empréstimos em nome das vítimas, sem o consentimento delas.

O mandado de prisão contra Cicera Marciana foi cumprido pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Contudo, outros dois sócios da empresa ainda estão foragidos e sendo procurados pelas autoridades locais.

Cicera deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira (14), na qual a Justiça decidirá se converte a prisão em preventiva ou se a empresária poderá responder ao processo em liberdade. O desdobramento desse caso tem gerado grande repercussão na cidade de Juazeiro do Norte, onde a loja Maison Móveis e Decoração desfrutava de certa notoriedade.

Até o momento, as investigações continuam em andamento para esclarecer completamente o esquema criminoso e identificar todas as pessoas envolvidas. A polícia suspeita que alguém do banco tenha facilitado o golpe, porque algumas pessoas que tinham um perfil de score [pontuação para obter crédito em banco] muito abaixo do que se espera para receber o montante obtido no banco.

*Com informações do G1