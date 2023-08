Polícia prende drogas avaliadas em R$ 60 mil no interior do Amazonas

A Polícia apreendeu, nesta quarta-feira (2), três tabletes de maconha do tipo skunk em uma embarcação do tipo expresso na orla de Manacapuru, interior do Amazonas. Os agentes estimam ter causado danos de cerca de R$60 mil ao crime com a apreensão.

De acordo com informações da Polícia, os entorpecentes foram encontrados enquanto os agentes realizavam patrulhamento na orla da cidade. Durante a ação, as equipes abordaram uma embarcação de transporte de passageiros e nela foram encontrados três tabletes de entorpecente do tipo skunk. O responsável pela droga não foi localizado.

Todas as drogas foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Manacapuru, que instaurou procedimento para buscar identificar o dono da droga.

Redação AM POST