Manaus/AM – A Polícia prendeu dois homens, não identificados, de 54 e 36 anos, com mais de 37 kg de cocaína escondidas dentro de um carro de passeio, nessa terça-feira (29), na BR-319, no município de Humaitá, interior do Amazonas. Os entorpecentes apreendidos são avaliados em R$ 6 milhões.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), uma guarnição estava fazendo uma fiscalização de rotina na rodovia quando parou um carro modelo Fiat Strada, de cor vermelha. Durante a abordagem, os agentes perceberam que os suspeitos estavam nervosos. Por conta disso, eles fizeram uma busca no veículo, onde encontraram as drogas em um compartimento secreto.

O motorista e o passageiro foram encaminhados à Polícia Civil de Humaitá.

