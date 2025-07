Polícia prende dupla por tráfico de drogas e apreende animal silvestre no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na última quinta-feira (17), no município de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. Railton da Silva Felipe, de 36 anos, conhecido como “Preto”, e André Ferreira Lima, de 37, apelidado de “Barbado”, foram detidos durante uma operação da Polícia Civil.

As prisões aconteceram no bairro José Carlos Mestrinho, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Railton. Segundo o delegado Igor Nunes, da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), “Preto” ocupava um cargo de liderança no esquema criminoso, sendo considerado o terceiro escalão da hierarquia do tráfico local. Ele era responsável pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região.

O delegado explicou que as investigações apontaram um fluxo intenso de usuários e pequenos traficantes na casa de Railton, o que levou à suspeita de que o local era utilizado para armazenar entorpecentes. Um dos “soldados do tráfico”, como definiu a polícia, era André, o “Barbado”, flagrado vendendo drogas diretamente aos usuários.

Durante a ação, “Barbado” foi encontrado com uma pochete contendo vestígios e cheiro forte de pasta base de cocaína. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico.

A operação resultou ainda na apreensão de oito pedras de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, três munições calibre 16, R$ 314 em dinheiro e até um cágado matamatá, espécie silvestre ilegalmente mantida em cativeiro.

Ambos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva e responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição e crime ambiental.