Polícia prende dupla suspeita de assaltar a TV Lar em Manaus

Dois homens, identificados como Elias Gabriel Pereira Ferreira, de 23 anos, e Fillipe Lira da Silva, de 18 anos, foram presos, nesta quinta-feira (20), suspeitos de assaltar a loja TV Lar no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

Segundo o delegado Cícero Túlio, o crime aconteceu na terça-feira (18). “Eles chegaram em duas motocicletas, quatro integrantes dessa quadrilha, adentraram na loja, anunciaram o assalto e agiram com bastante violência e grave ameaça”, explicou.

Os suspeitos fugiram com cerca de 14 celulares e o prejuízo à loja passou dos R$ 25 mil. Durante as investigações, os homens foram localizados e presos no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. No local, os agentes apreenderam a motocicleta utilizada no crime e parte dos aparelhos celulares roubados.

“Eles estão sendo indiciados por roubo majorado e associação criminosa e serão encaminhados para audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça”, disse Cícero.

Os outros acusados de participar do crime, Guilherme Fragoso Suniga e Rodrigo Freires da Silva Lira, seguem foragidos.

