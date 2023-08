Dupla Suspeita de Enterrar Mototaxista Vivo é Presa pela Polícia.

A Polícia prendeu, nesta sexta-feira (25), dois homens, identificados como Delcivano dos Anjos Almeida, de 33 anos, conhecido como “Del”, e Jordan de Almeida Brito, de 22 anos, suspeitos de enterrar o mototaxista Paulo Diniz Mendonça Henrique, de 47 anos, ainda vivo em Itapiranga, no interior do Amazonas.

Segundo informações do delegado Aldiney Nogueira, as investigações iniciaram no dia 22 de julho deste ano após a companheira da vítima comparecer à delegacia e informar o seu desaparecimento. Ela relatou que o homem teria sumido desde o dia 21 de agosto, quando saiu para fazer uma corrida para o quilômetro 10, da estrada da Várzea.

“A mulher apresentou um aparelho celular que era utilizado tanto por ela quanto por Paulo, e nesse celular conseguimos identificar, inicialmente, conversas dele com Jordan, que havia solicitado uma corrida para o quilômetro 8, daquela estrada”, relatou Aldiney.

O corpo de Paulo foi localizado enterrado em uma cova rasa, naquela região. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Manaus, onde foram identificados sinais de tortura.

“Durante as diligências localizamos Jordan. Em depoimento, ele contou que era titular do número de telefone que trocou conversas com a vítima, mas alegou que havia perdido o chip telefônico cinco dias antes do fato, e que outra pessoa poderia ter utilizado, no intuito de prejudicá-lo. Mas essa versão foi avaliada como improvável”, contou o delegado.

A equipe policial também recebeu informações que Delcivano, tio de Jordan, havia se hospedado no sítio de seu sogro, também nas proximidades da localidade onde o corpo foi encontrado.

“Ademais descobrimos conversas no celular do mototaxista, onde Delcivano vinha tentando negar que havia sido autor de uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo contra o irmão de Paulo, ocorrida em junho no município de São Sebastião do Uatumã. O mototaxista dizia que Delcivano seria o único a ser cobrado por aquele crime”, comentou Aldiney Nogueira.

As diligências apontam que o tio e o sobrinho atuaram em conjunto no crime. Jordan atraiu a vítima solicitando o serviço como mototaxista e Delcivano matou Paulo e enterrou o corpo.

Diante deste fato, foi representada à Justiça pela prisão deles, e as ordens judiciais foram decretadas. Nesta sexta-feira, ambos foram presos em Manaus, ao comparecerem à DEHS para acareação.

Delcivano e Jordan responderão por homicídio e ocultação de cadáver.

