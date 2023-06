A Polícia Civil do Amazonas prendeu Leonardo Rick de Barros Fontes, 27, suspeito de passar por corretor de imóveis para aplicar golpes em Manaus.

De acordo com o delegado Ivo Martins, o homem foi preso no momento em que tentava receber R$ 17 mil de uma vítima dentro de um cartório situado na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A mulher já havia pago R$ 3 mil via Pix no início da negociação de compra de imóvel mas descobriu que caiu em um golpe, acionou a polícia e marcou encontro com Leonardo dar o restante e completar o valor de R$20 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O imóvel até existe mas o anúncio que o Leonardo fazia era fictício. A vítima nos procurou desesperada dizendo que ele estaria no cartório para poder receber a segunda parte do valor da entrada consistente em R$17 mil para poder perfazer R$20mil, que seria da entrada de R$350 mil de um imóvel, tudo enganação. Com base nisso, fomos ao local e efetuamos a sua prisão em flagrante, no momento em que ele tentava receber o dinheiro”, disse o delegado.

Leonardo foi autuado por estelionato e será encaminhado à audiência de custódia.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui.