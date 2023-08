Polícia prende foragido do Mato Grosso do Sul em área vermelha de Manaus

A Polícia prendeu, nessa quinta-feira (24), um homem, identificado como Threison Salgado Holanda, de 40 anos, que estava foragido da Justiça do Mato Grosso do Sul. O suspeito foi detido em uma área vermelha localizada na rua Paranacaxi, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.

De acordo com informações do delegado Cícero Túlio, Threison já havia sido preso, no Mato Grosso do Sul, em 2013, por transportar 35 quilos de maconha do tipo skunk, do Paraguai para o Amazonas. O homem também é suspeito de tráfico de armas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Threison ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando recambiamento para o Mato Grosso do Sul.

Redação AM POST