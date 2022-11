Polícia prende grupo criminoso e apreende drogas avaliadas em R$ 200 mil no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), deflagrou a Operação Adsumus, que resultou na prisão de seis integrantes de um grupo criminoso e na apreensão de substâncias entorpecentes avaliadas em R$ 200 mil. A ação iniciou na segunda-feira (07/11) e finalizou nesta quinta-feira (10/11).

Na ocasião, três homens e uma mulher foram presos em razão de mandado de prisão por tráfico, outros dois indivíduos foram autuados em flagrante pelo mesmo crime.

A ação contou com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM) de Canutama.

Conforme o delegado Guilherme Torres, diretor do DPI, a operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas, bem como coibir práticas criminosas decorrentes do comércio de materiais ilícitos, naquela localidade.

“Nossa missão é combater a criminalidade nos municípios de nosso estado, sendo assim, obtivemos êxito em mais uma operação que retirou de circulação uma grande quantidade de entorpecentes, avaliados em R$ 200 mil”, explicou o delegado.

De acordo com o investigador Paulo Ricardo, gestor da 62ª DIP, a operação foi deflagrada em virtude de prisões ocorridas no município pelo crime de tráfico de drogas. No decorrer das diligências, as equipes identificaram os indivíduos que estariam comercializando os entorpecentes.

“Há cerca de um ano, iniciamos os levantamentos dessas ocorrências e o desfecho desta ação só foi possível com essa ação conjunta. Identificamos que os entorpecentes estavam entrando no município em embarcações, após uma delas naufragar no dia 6 de outubro. Nessa ocasião, encontramos o material ilícito junto a outros objetos”, relatou o gestor.

Operação Adsumus

Foram apreendidas 874 trouxinhas de drogas, sendo 541 de oxi; 257 de cocaína e 76 de maconha. Também foram localizados quatro tabletes de entorpecentes, sendo dois de cocaína e dois de oxi. Além de R$ 1.667 em espécie, televisores, aparelhos telefônicos, relógios, etiquetas de roupas e recibos de produtos comprados à vista, de alto valor.

Ainda conforme o gestor, as investigações devem continuar para averiguar a participação de outras pessoas envolvidas na ação criminosa.

Adsumus é uma palavra com origem no latim que significa “estamos presentes”. É usada com a intenção de marcar presença e atenção constantes, e usada no sentido de se demonstrar prontidão e de confirmar que se está atento aos acontecimentos.

Todos os envolvidos irão responder por tráfico de drogas e ficarão à disposição do Poder Judiciário.