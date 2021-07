Polícia prende grupo criminoso que sequestrou ex-vereador por dívida de R$ 50 mil em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais Civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), realizaram na tarde de segunda-feira (12/07), as prisões em flagrante de Carla Vieira Coelho, 29; Carlos Otavio Alfaia Reis, 21; Daniel Andrade Nogueira, 39; Jeanderson Oliveira da Silva, 22; Pablo Edinho Ferreira Cardoso, 39; Rael Silva de Carvalho, 28; e Rusinaldo Pacheco de Matos Filho, 21; pelo crime de extorsão mediante sequestro, que teve como vítima um homem de 34 anos, que é ex-vereador do município de Tefé (distante 523 quilômetros da capital).

De acordo com a delegada Marna de Miranda, adjunta da DEHS, o crime ocorreu na sexta-feira (09/07), no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a autoridade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após os familiares da vítima comparecerem à delegacia e formalizarem um Boletim de Ocorrência (BO), informando que o homem havia sido sequestrado.

“Imediatamente iniciamos as investigações e descobrimos que a vítima estava devendo uma quantia de R$ 50 mil para o grupo criminoso, e isso teria motivado o crime. Em continuidade aos trabalhos, conseguimos resgatar a vítima na rua Belém, bairro Terra Nova, na zona norte de Manaus, local onde Daniel, Jeanderson e Rusinaldo e Carlos também foram presos”, informou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, Carla e Pablo foram localizados e presos, em flagrante, por volta das 16h do mesmo dia na rua Lábrea, bairro Colônia Terra Nova, naquela mesma zona da cidade. Com eles os policiais apreenderam armas de fogo e drogas.

Procedimentos – Pablo e Carla irão responder por extorsão mediante sequestro, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso. Já Daniel, Rusinaldo, Jeanderson e Carlos irão responder por extorsão mediante sequestro.

Todos foram encaminhados à Especializada para os procedimentos cabíveis, e foram levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia.