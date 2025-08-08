Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Notícias policiais – O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (7), José Augusto Jacó do Vale Filho, 31 anos, pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Com ele, foram apreendidos 65 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Segundo o diretor do Denarc, Ricardo Cunha, a prisão ocorreu por volta das 15h40, no bairro Nova Esperança, zona centro-oeste de Manaus, após alguns dias de monitoramento. As investigações apontaram que o suspeito estava enviando entorpecentes para outros estados.

No dia da prisão, José Augusto foi até uma transportadora na zona oeste, onde despachou 50 tabletes da droga. Ao voltar para casa, foi abordado pelos policiais e confessou tanto o envio da remessa quanto a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Durante a busca no imóvel, os agentes encontraram outros sete tabletes do mesmo produto, totalizando 65 quilos. O suspeito foi encaminhado ao Denarc e autuado em flagrante por tráfico de drogas.