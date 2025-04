Polícia prende homem com cocaína e dinheiro no Amazonas

Notícias Policiais – Jonas Cardoso dos Reis, de 37 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) no bairro Santa Luzia, no município de Alvarães, a 531 quilômetros de Manaus. Ele foi detido com porções de cocaína e uma quantia em dinheiro, sendo autuado por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil do Amazonas receber denúncias indicando que menores de idade estariam consumindo drogas em uma residência na região. Segundo o delegado Marcelo Lopes, da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as equipes policiais se deslocaram até o endereço informado e constataram um fluxo intenso de pessoas no imóvel pertencente a Jonas.

“Obtivemos autorização para entrar na casa e, durante a vistoria, encontramos porções de cocaína e aproximadamente R$ 800 em espécie, possivelmente provenientes da venda de drogas”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, Jonas já havia sido preso há apenas quatro meses pelo mesmo crime no município de Coari, também no interior do Amazonas.

O suspeito foi novamente autuado por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça enquanto seguem as investigações para apurar se há mais envolvidos na comercialização de entorpecentes no local.