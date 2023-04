Polícia prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas em Iranduba

Redação AM POST

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira, 20, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Junto com ele, uma adolescente, de 16 anos, também foi apreendida, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ambos os crimes ocorreram no ramal do KM6, em Iranduba (a 19 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relatório policial, os militares realizavam patrulha na rua Anamã, Bairro Novo Amanhecer (Mutirão), em Iranduba. Na ação, alguns homens foram abordados por estarem comercializando drogas. Ao perceberem a presença policial, fugiram para área de mata.

Foram realizadas buscas no local, e um dos suspeitos foi localizado. Na abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o suspeito várias porções de entorpecentes, uma arma de fogo de calibre 38, munições, uma balança de precisão e dinheiro.

Questionado o infrator sobre a existência de mais materiais ilícitos, o homem confessou para as equipes policiais que guardava o resto em uma casa no ramal do KM 06. Os policiais se deslocaram ao endereço informado, e encontraram uma adolescente, de 16 anos, na casa.

Foi realizada uma revista na casa, sendo encontrado mais drogas, outra arma calibre 38, munições e um colete balístico. No total, foram apreendidos, em entorpecentes, 23 porções de maconha, dez porções de oxi e três porções de cocaína. Em valor aproximado, o prejuízo ao crime foi de R$25 mil.

O homem e a adolescente, junto com todos os materiais apreendidos, foram conduzidos ao 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.