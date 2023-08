Polícia prende homem e apreende adolescentes suspeitos de assassinato no interior do Amazonas

Um homem de 21 anos, ainda não identificado, foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, nesta segunda-feira (21), suspeitos de participarem do assassinato de Daniel Maia Brasil, de 21 anos, ocorrido no domingo (20), no bairro Tauá-Mirim, em Coari, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP do município, o suspeito e um adolescente estavam em uma motocicleta Honda, modelo 160 Bros, de cor vermelha, quando se aproximaram de Daniel em uma via pública e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer a vítima, mas Daniel não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante a prisão, todos confessaram a participação no crime, mas a motivação ainda não foi esclarecida. As motos utilizadas na ocasião também foram apreendidas.

“Iniciamos as investigações logo após a ação criminosa e, em menos de 24 horas, descobrimos a identidade dos autores, por meio do depoimento de testemunhas, bem como localizá-los. Também verificamos que havia outro adolescente envolvido no fato, e este seria responsável por realizar a troca das motocicletas, a fim de confundir as investigações”, disse José.

O indivíduo foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os adolescentes responderão por ato infracional análogo a homicídio qualificado, e ficarão à disposição do Juizado Infracional.

Redação AM POST