Polícia prende homem envolvido no assassinato de adolescente morto com murros, pauladas e golpes de gargalo no AM

Redação AM POST

Ivanildo Amorim Pará, de 26 anos, foi preso nessa terça-feira (21/09) no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) pelo homicídio de Alan Delon dos Santos, que tinha 17 anos. O crime ocorreu no dia 4 de julho deste ano, na praça dos Três Poderes, naquele município.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, na data do crime, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas juntamente com Ivanildo e outros dois homens. Em determinado momento, eles iniciaram uma discussão que culminou em agressões físicas e no óbito do adolescente.

“Eles o agrediram com murros, pauladas e gargalos de garrafas. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu. Iniciamos as diligências e conseguimos cumprir o mandado de prisão contra Ivanildo, que foi expedido no dia 18 de setembro deste ano, pela juíza Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins, da 2ª Vara Criminal de Iranduba”, relatou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, Joanderson Pereira da Silva, 21, que é um dos envolvidos no crime, teve o mandado de prisão contra ele cumprido na última sexta-feira (17/09), pelas equipes da 30ª DIP. “Vamos dar andamento às investigações para localizar o terceiro indivíduo envolvido no homicídio”, enfatizou Raul Augusto Neto.

Procedimentos – Ivanildo responderá por homicídio. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.