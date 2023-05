Polícia prende homem ligado a facção criminosa em operação contra tráfico de drogas em Manaus

Redação AM POST

Na noite desta quinta-feira (04), policiais militares da Rondas Ostensivas Candido Mariano (ROCAM) prenderam um homem com conexões com uma facção criminosa no bairro Santo Agostinho. A ação foi motivada por diversas denúncias sobre o intenso tráfico de drogas na região e o comportamento intimidatório dos criminosos em relação aos moradores locais.

De acordo com o Major Marcelo Cruz, líder da operação, cerca de 15 viaturas foram mobilizadas para a ação após a coleta de informações sobre a localização do suspeito. Durante a incursão, os moradores relataram que o líder do tráfico da área estava escondido em um logradouro. A equipe se deslocou até o local e, ao entrar em um beco, o suspeito avistou a polícia e entrou em um apartamento onde residia.

Com o homem foram encontrados uma pistola e várias porções de entorpecentes. A ação foi bem-sucedida e contribui para a redução do tráfico de drogas na região. A polícia permanece atenta e trabalhando para combater o crime e garantir a segurança dos cidadãos.