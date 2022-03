Polícia prende homem por estupro de vulnerável em Juruá, no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, na quarta-feira (30/03), por volta das 15h, o mandado de prisão preventiva em nome de Adriano de Castro Vieira, 30, preso por estupro de vulnerável.

De acordo com o investigador Carlos Cavalcanti, gestor da unidade policial, as equipes tomaram conhecimento do mandado de prisão por meio de carta precatória – que é uma forma de comunicação entre juízos, que estão em estados ou locais diferentes, com objetivo de cumprir algum ato processual – enviada ao Fórum de Japurá.

“Com base nisso, iniciamos as diligências e conseguimos localizar e prender Adriano em uma via pública da sede do município”, relatou Cavalcanti.

O gestor esclareceu que a ordem judicial em nome de Adriano fora expedido pela Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças, de Manaus.

“As nossas equipes policiais estão sempre atuantes para reprimir qualquer ilícito penal que venha a ser praticado neste município”, afirmou.

Procedimentos – Adriano responderá pela prática de estupro de vulnerável. Ambos estão custodiados na 65ª DIP, à disposição da Justiça.