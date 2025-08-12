Polícia prende homem por furto de 100 metros de cabos no interior do Amazonas

Notícias Policiais – No último domingo (10), a Polícia Civil prendeu em flagrante três pessoas envolvidas no furto e receptação de cabos de alumínio pertencentes a uma concessionária de energia elétrica, em São Paulo de Olivença, a 985 km de Manaus.

O principal suspeito, identificado como Emanoel Francisco Cruz Elias, de 26 anos, foi encontrado com aproximadamente 100 metros de cabos. De acordo com a 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ele confessou o crime e revelou ter vendido parte do material para dois receptadores.

Os compradores foram identificados como Eliezio Curico de Souza, conhecido como “Espiga”, de 52 anos, e Luciene dos Santos Moreno, chamada de “Rochinha”. Segundo o delegado titular da 52ª DIP, Igor Nunes, as investigações começaram após o registro de um Boletim de Ocorrência feito por um representante da concessionária.

A partir das informações repassadas, a equipe se deslocou até o endereço de Emanoel, onde o material foi localizado. Em seguida, os agentes chegaram até “Espiga”, que admitiu ter comprado cerca de 180 metros dos cabos furtados e entregou todo o material à polícia.

Logo depois, os policiais foram ao comércio de “Rochinha”, onde ela confirmou ter adquirido aproximadamente 15 metros do material.

Procedimentos

Emanoel Francisco responderá pelo crime de furto. Já Eliezio e Luciene serão indiciados por receptação. O trio foi encaminhado para audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.