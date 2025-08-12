A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia prende homem por furto de 100 metros de cabos no interior do Amazonas

Polícia Civil recupera quase 300 metros de cabos de alumínio furtados de concessionária de energia no interior do Amazonas.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 16:03

Notícias Policiais – No último domingo (10), a Polícia Civil prendeu em flagrante três pessoas envolvidas no furto e receptação de cabos de alumínio pertencentes a uma concessionária de energia elétrica, em São Paulo de Olivença, a 985 km de Manaus.

O principal suspeito, identificado como Emanoel Francisco Cruz Elias, de 26 anos, foi encontrado com aproximadamente 100 metros de cabos. De acordo com a 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ele confessou o crime e revelou ter vendido parte do material para dois receptadores.

Os compradores foram identificados como Eliezio Curico de Souza, conhecido como “Espiga”, de 52 anos, e Luciene dos Santos Moreno, chamada de “Rochinha”. Segundo o delegado titular da 52ª DIP, Igor Nunes, as investigações começaram após o registro de um Boletim de Ocorrência feito por um representante da concessionária.

Leia também: Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

A partir das informações repassadas, a equipe se deslocou até o endereço de Emanoel, onde o material foi localizado. Em seguida, os agentes chegaram até “Espiga”, que admitiu ter comprado cerca de 180 metros dos cabos furtados e entregou todo o material à polícia.

Logo depois, os policiais foram ao comércio de “Rochinha”, onde ela confirmou ter adquirido aproximadamente 15 metros do material.

Procedimentos
Emanoel Francisco responderá pelo crime de furto. Já Eliezio e Luciene serão indiciados por receptação. O trio foi encaminhado para audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.

