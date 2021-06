Polícia prende homem por transporte de carga ilegal de gás de cozinha, óleo diesel e gasolina em Iranduba

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), durante operação Hórus, na sexta-feira (18/06), por volta das 7h, apreenderam uma carga ilegal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gasolina e óleo diesel, na orla fluvial de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O material foi encontrado em três balsas, que foram apreendidas, juntamente com uma quarta balsa e dois empurradores.

Continua depois da Publicidade

Durante a fiscalização, a equipe militar constatou que o responsável não possuía a licença do órgão ambiental competente para realizar o transporte de produtos perigosos. Caracterizado o crime ambiental, o homem, de 46 anos, foi conduzido ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba.

Foi ainda acionado o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que lavrou dois autos de apreensão e um auto de infração.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.