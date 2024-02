Polícia prende homem que contratou menor para assassinar pastor

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, após intensa investigação, identificou e prendeu na terça-feira (6), um indivíduo que realizou promessa de pagamento de R$ 6 mil a um menor de idade para que este executasse seu ex-sogro, um pastor evangélico. O crime ocorreu no dia 7 de dezembro de 2023, no Setor São João, Itumbiara.

Paulo Célcio Pinheiro de Abreu (45 anos) foi executado de forma fria na porta de sua casa, quando retornava do trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O menor, executor dos disparos, é visto por câmeras de segurança aguardando a vítima na calçada, momento em que realiza diversos disparos. Paulo veio a óbito no local. Na manhã seguinte, o atirador foi apreendido em flagrante em um ônibus empreendendo fuga para São Simão, portando a arma de fogo utilizada no crime.

Também foi conduzido para a delegacia o motorista de aplicativo que realizou seu transporte na noite do crime e, na manhã seguinte, para a rodoviária, sendo autuado por favorecimento pessoal. Em momento algum o menor, que continua apreendido, revelou quem seria o mandante do crime.

No curso da investigação, descobriu-se que o mandante do crime seria o ex-namorado de uma das filhas da vítima que, por sua vez, não contente com o término de seu relacionamento, resolveu contratar o menor para matar a família de sua ex-namorada, vez que estes eram contra seu relacionamento.

O indivíduo (31 anos) foi preso nesta manhã, via mandado de prisão preventiva, pela equipe do GIH de Itumbiara, na cidade de Uberlândia/MG, com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele responderá por homicídio qualificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST