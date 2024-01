Polícia prende homem suspeito de chicotear mulher grávida e tentar estrangular própria mãe

Um homem, não identificado, foi preso na última sexta-feira (19) suspeito de chicotear sua mulher grávida de nove meses e tentar estrangular a própria mãe em Planaltina de Goiás. Os agentes detiveram o acusado após a mãe do agressor comparecer na delegacia e mostrar os ferimentos em seu pescoço.

De acordo com ela, o filho teria chicoteado diversas vezes a mulher grávida após usar drogas e ficar com ciúmes da companheira. Ao tentar apartar a agressão, a mãe foi enforcada até quase desmaiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando recuperou a consciência, a vítima se livrou do filho e levou a gestante para o hospital mais próximo. Antes de fugirem do agressor, o suspeito chegou a dizer que mataria as duas.

Após a denúncia, uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prendeu o homem e apreendeu quatro pés de maconha na casa do agressor.

Durante interrogatório, o homem negou as agressões e ameaças contra a companheira e a mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST