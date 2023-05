Nesse domingo, 28, Lucas do Nascimento Corrêa, foi preso em posse de 11,3 quilos de maconha tipo skunk. A ação ocorreu na rua Cosme Lima, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular do 26º DIP, as investigações iniciaram após a polícia receber denúncias informando sobre uma carga de droga que tinha vindo de Coari para Manaus.

“Descobrimos que quem recebeu o material entorpecente em Manaus foi Lucas. Nós nos deslocamos até a casa dele e durante revista no imóvel apreendemos 11 tabletes e três porções de maconha tipo skunk, pesando 11,3 quilos”, relatou Tavares.

A autoridade policial comentou também que o indivíduo já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao 26º DIP, juntamente com o material apreendido, e autuado em flagrante pelo crime cometido.

Lucas será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

“As investigações devem continuar para descobrir se há outras pessoas envolvidas e quem teria enviado as drogas para Manaus”, finalizou o delegado.

Redação AM POST