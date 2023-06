Na manhã desta quarta-feira, 21, Tiago Pinheiro Pimentel, de 37 anos, foi preso suspeito de roubar e furtar motores de popa de embarcações no município de Careiro, no interior do Amazonas. O suspeito foi detido na comunidade do Araçá, localizada na rodovia federal BR-319.

De acordo com o delegado David Jordão, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), uma equipe já investigava Tiago pela participação em roubos e furtos de motores de popa.

O homem havia roubado um motor da marca Mercury 115 HP de uma embarcação da prefeitura daquele município que seria entregue à Secretaria de Saúde.

“Antes da entrega do equipamento, ele foi roubado na madrugada do dia 26 de maio deste ano, ocasião em que as investigações avançaram e o Poder Judiciário decretou a prisão temporária de Tiago”, explicou o delegado.

Após a ordem judicial, os agentes seguiram em busca do suspeito e conseguiram efetuar sua prisão. Foram apreendidos alguns motores que estavam em posse dele, mas o motor Mercury 115 HP da prefeitura segue sendo procurado pela Polícia. Tiago foi indiciado por roubo e furto.

O acusado ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST