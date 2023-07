Polícia prende homem suspeito de tentar matar idoso em sítio no interior do Amazonas

A Polícia prendeu, neste domingo (30), um homem, identificado como Franciney da Silva Barbosa, de 22 anos, suspeito de tentar matar um idoso de 70 anos, de identidade não revelada, no dia 16 de julho deste ano, em um sítio situado no quilômetro 22 da Estrada do Futuro, no município de Coari, interior do Amazonas. A ex-mulher do homem também o acusou de ameaças.

De acordo com informações do delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, na ocasião do crime, o autor foi ao local e desferiu vários golpes de arma branca na vítima, que feriram os seus braços e a sua cabeça. Após o ocorrido, o idoso foi levado a uma unidade hospitalar de Coari, onde foram constatados vários cortes e hematomas pelo corpo dele.

“Ao tomarmos conhecimento do fato criminoso, iniciamos as investigações e colhemos várias informações para a elucidação do crime. Em paralelo, a ex-companheira do indivíduo também compareceu à delegacia para denunciar o infrator pela prática de ameaça, além de solicitar uma Medida Protetiva de Urgência contra ele”, disse.

A prisão preventiva do indivíduo foi apresentada pois verificou-se indícios suficientes de materialidade e autoria do delito. Franciney responderá por tentativa de homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

