A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nessa quinta-feira (27), um idoso de 78 anos, ainda não identificado, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos no bairro da Correnteza, em Manacapuru, interior do Amazonas.

Segundo informações da delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, os abusos foram denunciados pelo Conselho Tutelar do município. O acusado é vizinho da vítima.

“Os pais da adolescente trabalhavam para o indivíduo e a deixavam sozinha com o homem, ocasiões em que ele se aproveitava da vulnerabilidade dela para cometer os abusos. Continuaremos com as investigações no sentido de identificar se a família da vítima era conivente com as práticas do autor”, disse.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

