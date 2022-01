Polícia prende integrante de grupo criminoso que realizava arrastões na zona leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e com apoio do 11° DIP, prendeu em flagrante, uma mulher identificada como Miriam Santos de Oliveira, de 23 anos, por integrar um grupo criminoso que praticava arrastões no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. A ação policial ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13/01), por volta das 5h30.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° DIP, o grupo sempre praticava os assaltos seguindo o mesmo modus operandi, das 5h30 às 7h, naquela área da cidade, em um veículo da marca Renault, modelo Kwid, de cor branca.

“Esse horário costuma ser o período que as pessoas estão saindo de suas residências com destino aos seus locais de trabalho. Miriam atuava com outros indivíduos e, na ocasião do crime, eles abordavam as vítimas e subtraíam seus pertences pessoais, como aparelhos celulares”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, Miriam era quem dirigia o veículo do grupo. A infratora alugou o carro alegando que iria trabalhar como motorista de aplicativo.

Continua depois da Publicidade

“Iniciamos as diligências após tomarmos conhecimento da série de roubos que estavam acontecendo no Jorge Teixeira. Durante a ação policial, conseguimos prender a jovem e apreender substâncias entorpecentes e aparelhos celulares oriundos dos crimes”, relatou Mozer.

O titular do 30° DIP destacou que as investigações irão continuar para localizar e prender os demais envolvidos no crime.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Miriam irá responder por roubo e tráfico de drogas, e ficará à disposição do Poder Judiciário.