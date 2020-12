Polícia prende integrantes de organização criminosa que atuava em Itacoatiara e Rio Preto da Eva

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com o apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), desarticulou, nesta terça-feira (01/12), uma organização criminosa que atuava na região da rodovia estadual AM 010, entre o trecho da Vila de Lindóia (Itacoatiara) e o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

O delegado Paulo Barros, titular da DIP, que coordenou a ação, informou que três indivíduos foram presos. Eles atuavam na prática dos delitos de tráfico de drogas, roubos, furtos, homicídios, receptação e posse de armas, naquela região. Com eles, as equipes apreenderam várias armas de fogo e munições de calibres distintos.

“Há alguns meses recebemos diversas denúncias dessa organização criminosa, sendo o caso mais recente um duplo homicídio ocorrido no dia 07 de novembro, no ramal do Jericó, onde os membros desse grupo assassinaram duas pessoas, sendo que outras duas conseguiram fugir para a mata”, explicou ele.

A autoridade policial destacou que, com base nisso, solicitou à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome deles e as ordens judiciais foram expedidas no dia 18 de novembro deste ano, pelo Juiz Rafael Almeida, da Comarca de Itacoatiara.

Prisões

Durante diligências nesta terça-feira, três indivíduos foram presos no ramal do Banco em Rio Preto da Eva. Barros relatou que, no momento do cumprimento das ordens judiciais, o líder do grupo criminoso reagiu a abordagem e tentou disparar contra as equipes. Na ocasião, os policiais revidaram e o infrator foi atingido. Ele foi levado a uma unidade hospitalar, porém não resistiu e veio a óbito.

Os três indivíduos irão responder pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Ao término dos procedimentos na delegacia, eles foram encaminhados para a Unidade Prisional de Itacoatiara, onde permanecerão à disposição da Justiça.